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Ook Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd om bosbrand Kroatië

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 16:38
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DEN BOSCH (ANP) - Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en Prijsvrij Vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Ze werden eerst opgevangen in een sporthal en voor hen is vervolgens een nieuw hotel gevonden.
Een woordvoerder van de reisorganisaties benadrukt dat niemand gewond is geraakt. De verplaatsing van de reizigers gebeurde op last van de lokale autoriteiten. Hij kan niet aangeven hoeveel Nederlanders het precies betreft, "maar het zijn er niet heel veel".
Kroatië kampt met hevige bosbranden in de buurt van Lokva Rogoznica, niet ver van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners worden geëvacueerd. Ook zijn tientallen gewonden gemeld.
De reisorganisaties staan in nauw contact met mensen die nog op vakantie moeten gaan naar het gebied. Er hoeven nu niet massaal reizen geannuleerd te worden, ook omdat de drukke vakantieperiode bijna voorbij is. Als een accommodatie niet verantwoord is, kunnen mensen omboeken naar een alternatieve bestemming.
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