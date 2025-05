Wielrenner Asgreen wint veertiende etappe van Giro d'Italia

NOVA GORICA (ANP) - Wielrenner Kasper Asgreen heeft de veertiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Deen van EF Education-EasyPost loste zijn twee medevluchters zes kilometer voor de finish van een rit van Treviso naar Nova Gorica. Hij kwam solo over de finish in Slovenië.

De Australiër Kaden Groves won de sprint van een uitgedund peloton, na een valpartij bijna 22 kilometer voor de finish. Olav Kooij, de Nederlandse winnaar van de twaalfde etappe, werd derde op 16 seconden van de Deense winnaar.

De Mexicaanse klassementsleider Isaac Del Toro bleef deel uitmaken van een uitgedund peloton en pakte tijdwinst op veel concurrenten.