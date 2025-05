Van der Poel via Dauphiné naar Tour de France

NOVE MESTO (ANP) - Mathieu van der Poel neemt in de voorbereiding op de Tour de France deel aan de rittenkoers Critérium du Dauphiné in juni. Dat maakte de renner van Alpecin-Deceuninck bekend in een door zijn ploeg verspreid interview, voorafgaand aan de mountainbikewedstrijd van zondag in het Tsjechische Nove Mesto.

Van der Poel rijdt in Tsjechië zijn eerste wedstrijd als mountainbiker sinds hij in het najaar van 2023 deelnam aan een testevent voor de Olympische Spelen van Parijs. "Hierna ga ik met de ploeg op hoogtestage en rijd ik de Dauphiné", meldde Van der Poel, die benieuwd is hoe het hem na ruim anderhalf jaar vergaat op de mountainbike. "Ik heb nog niet veel op de mountainbike gezeten. Het duurde even voordat ik weer het gevoel te pakken had. Ik ben best tevreden met hoe het gaat. Na de Tour ga ik specifiek op de mountainbike trainen", aldus Van der Poel, die het WK mountainbiken in september als hoofddoel in het najaar heeft bestempeld.