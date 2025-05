Wielrenner Bouwman voor zevende keer naar Giro d'Italia

LUGANO (ANP) - Koen Bouwman staat vrijdag voor de zevende keer aan de start van de Giro d'Italia. De uit het Gelderse Ulft afkomstige wielrenner maakt deel uit van de ploeg waarmee het Australische Jayco-AlUla deelneemt aan de 108e editie. Bouwman (31) verraste door in 2022 twee ritten en het bergklassement te winnen in de Giro. Toen reed hij nog in dienst van Jumbo-Visma.

In 2021 werd Bouwman twaalfde, zijn beste resultaat in de Italiaanse rittenkoers die dit jaar begint in Albanië. Afgelopen winter stapte hij over van Visma - Lease a Bike naar Jayco-AlUla, dat de Australiër Chris Harper heeft aangewezen als man voor het klassement. Met de andere renners, onder wie de Italiaan Filippo Zana en de Australische tijdritkampioen Luke Plapp, wordt gemikt op dagsuccessen. De ervaren Australiër Michael Hepburn geldt als wegkapitein. Hij begint aan zijn tiende Giro.