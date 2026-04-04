ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenner Del Grosso boekt in Limburg tweede profzege op de weg

door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 17:44
EIJSDEN (ANP/BELGA) - Wielrenner Tibor Del Grosso heeft de eendagskoers NXT Classic gewonnen. De 22-jarige Nederlander van Alpecin - Premier Tech versloeg in Zuid-Limburg de Zwitserse kampioen Mauro Schmid in een sprint met twee. De Deen Casper Pedersen eindigde op de derde plaats.
Het was voor Del Grosso zijn tweede profzege in zijn carrière als wegrenner, na een etappe in de Ronde van Turkije van 2025. Hij eindigde eerder dit jaar als tweede bij het WK veldrijden, achter zijn land- en teamgenoot Mathieu van der Poel.
loading

POPULAIR NIEUWS

87235519 l normal none

De gevaren van de Brazilian Butt Lift (BBL)

rhs image

Voor joden was Pasen eeuwenlang levensgevaarlijk

181451509_m

De drie cruciale factoren voor een optimale tweede helft van je leven

102851908 m

Dit gebeurt er met je lichaam als je twee weken niet sport

113759125

Zuurdesem of meergranenbrood: wat is gezonder?

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Waarom we onszelf haten op foto’s – én wat je daaraan kunt doen

Loading