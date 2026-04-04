Wielrenner Del Grosso boekt in Limburg tweede profzege op de weg

EIJSDEN (ANP/BELGA) - Wielrenner Tibor Del Grosso heeft de eendagskoers NXT Classic gewonnen. De 22-jarige Nederlander van Alpecin - Premier Tech versloeg in Zuid-Limburg de Zwitserse kampioen Mauro Schmid in een sprint met twee. De Deen Casper Pedersen eindigde op de derde plaats.

Het was voor Del Grosso zijn tweede profzege in zijn carrière als wegrenner, na een etappe in de Ronde van Turkije van 2025. Hij eindigde eerder dit jaar als tweede bij het WK veldrijden, achter zijn land- en teamgenoot Mathieu van der Poel.