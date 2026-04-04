Nederland leeft in de verkeerde tijd. Ons lichaam betaalt de prijs

Nederland leeft officieel al decennia in Midden-Europese tijd, maar geografisch horen we bij Londen en Lissabon. Dat uur verschil lijkt klein, maar stapelt zich op tot een permanente mini-jetlag die onze slaap, productiviteit en gezondheid onder druk zet.

Hoe we in de verkeerde tijd belandden

Ooit viel Nederland, net als Engeland, in de westerse tijdzone rond de nulmeridiaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn we aangesloten op de Duitse tijd; sindsdien hanteren we permanent Midden-Europese Tijd (UTC+1).Daardoor loopt de wettelijke tijd in de winter al grofweg 40 minuten vóór op de zon, en in de zomertijd zelfs ruim een uur en veertig minuten. Rond het middaguur staat de zon dus allang niet meer op haar hoogste punt boven Nederland, maar boven Berlijn.

Wie de klok te ver van de zon zet, duwt een hele bevolking uit de pas met haar eigen bioritme.

Social jetlag als nieuw volksprobleem

Die verschuiving klinkt abstract, maar voelt concreet elke ochtend als je wekker gaat. Chronobiologen spreken van ‘sociale jetlag’: het verschil tussen je biologische klok en de sociale klok van werk en school.Onderzoek laat zien dat chronische sociale jetlag samenhangt met meer slaapproblemen, overgewicht, diabetes type 2, depressieve klachten en mogelijk zelfs een hogere kans op bepaalde kankers. Permanente zomertijd zou die kloof alleen maar vergroten, omdat we dan het hele jaar nóg verder van de zonnetijd af leven.

Waarom experts een tijdsprong terug willen