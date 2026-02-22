Wielrenner Del Toro wint UAE Tour, derde ritzege Milan

ABU DHABI (ANP) - Wielrenner Isaac del Toro van UAE Team Emirates heeft de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam geschreven. De leidende positie van de 22-jarige Mexicaan kwam in de zevende en laatste etappe niet meer in gevaar. De Italiaan Jonathan Milan van Lidl-Trek won de slotrit over 149 kilometer na een massasprint in Abu Dhabi.

Voor Milan (25) was het zijn derde etappezege dit jaar in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, kortweg UAE Tour geheten. De Noor Erlend Blikra en de Australiër Sam Welsford eindigden als tweede en derde.

Del Toro nam de leiderstrui over van de Italiaan Antonio Tiberi met zijn zege in de voorlaatste etappe met aankomst bergop op Jebel Hafeet. Hij volgt zijn teamgenoot Tadej Pogacar op als eindwinnaar. De Sloveen stond dit jaar niet aan de start.