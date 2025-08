Wielrenner Jakobsen keert over een week terug na pauze

AMSTERDAM (ANP) - Wielrenner Fabio Jakobsen viert over een week zijn rentree in de Ronde van Denemarken. De Nederlandse sprinter laste in maart een pauze in om een doorstromingsbeperking in zijn benen. "Na een lange herstelperiode, zal Fabio volgende week weer racen", meldt zijn ploeg Picnic PostNL.

Jakobsen stapte in maart vermoeid af in Parijs-Nice. Die klachten had hij vaker. "Tijdens de wedstrijden vroeg in het seizoen bleek dat hij in de cruciale, hoge intensiteitsmomenten niet meer zo krachtig op de pedalen kon trappen als voorheen. Na verdere onderzoeken is vastgesteld dat Jakobsen een doorstromingsbeperking in de iliacale arteriën in beide benen heeft", aldus Picnic PostNL eerder in een persbericht. Vervolgens werd besloten tot een operatie.