Wielrenner Merlier boekt in UAE Tour derde zege van het jaar

DUBAI (ANP) - Wielrenner Tim Merlier heeft de vijfde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, kortweg UAE Tour, op zijn naam geschreven. De 32-jarige Belg van Soudal - QuickStep won na een door valpartijen ontsierde sprint voor de Italianen Matteo Malucelli en Jonathan Milan.

De Nederlanders Maikel Zijlaard, Danny van Poppel en Elmar Reinders werden respectievelijk zesde, zevende en negende. Klassementsleider Tadej Pogacar pakte tijdens een vroege ontsnapping nog wat bonificatieseconden.

Voor Merlier was het zijn derde zege van het jaar. De sprinter won twee ritten tijdens de AlUla Tour. Het was in totaal zijn zesde overwinning in de UAE Tour, na twee zeges in 2023 en drie overwinningen vorig jaar.