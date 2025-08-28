Wielrenner Vine wint zesde etappe van Ronde van Spanje

PAL (ANP) - Wielrenner Jay Vine heeft de zesde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Australiër van UAE Team Emirates loste op de voorlaatste klim zijn negen medevluchters en kwam solo over de finish in Pal.

Torstein Træen eindigde als tweede, vlak voor de Italiaan Lorenzo Fortunato. De Noor neemt de leiderstrui over van Jonas Vingegaard, de kopman van de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike die zich vooral bezighield met zijn grootste concurrenten voor de eindzege.

UAE Team Emirates kreeg ook te maken met tegenslag. Juan Ayuso kon de groep met favorieten niet volgen en verloor veel tijd. De Spanjaard was een van de kopmannen van de ploeg, samen met de Portugees João Almeida die wel een sterke indruk maakte.

De zesde etappe ging van het Spaanse Olot naar Pal in Andorra. Dat was het vierde land dat het peloton aandoet, na de start in Italië, een uitstapje naar Frankrijk en een ploegentijdrit in Spanje.