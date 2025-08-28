Gemengd slot op Europese beurzen na resultaten Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag gemengd de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten de resultaten van Nvidia, het meest waardevolle bedrijf ter wereld. De Amerikaanse fabrikant van chips voor AI-toepassingen heeft het afgelopen kwartaal min of meer in lijn gepresteerd met de hooggespannen marktverwachtingen.

Het bedrijf gaf wel een gematigde omzetvoorspelling af voor het huidige kwartaal. De zorgen over een mogelijke groeivertraging van de forse investeringen in kunstmatige intelligentie namen daardoor wat toe.

De AEX-index eindigde 0,5 procent lager op 903,46 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, zakte ook 0,5 procent, tot 930,87 punten. De beurs in Frankfurt daalde een fractie. Parijs won 0,2 procent en Londen noteerde bij het slot een verlies van 0,4 procent.

Chipbedrijven sloten gemengd na de cijfers van Nvidia. ASMI eindigde bovenaan de Amsterdamse hoofdindex en won 3,7 procent. Branchegenoot ASML verloor 0,9 procent. Besi eindigde licht lager.

Andere stijgers in de AEX waren voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich (plus 0,9 procent), bierbrouwer Heineken (plus 0,8 procent) en staalconcern ArcelorMittal (plus 0,6 procent). Dataleverancier RELX sloot de rij met een verlies van 1,9 procent.

In de MidKap eindigde Van Lanschot Kempen (min 6,5 procent) onderaan. De vermogensbeheerder zag de nettowinst dalen in de eerste jaarhelft door lagere rente-inkomsten. Het beheerd vermogen oversteeg voor het eerst de 150 miljard euro, dankzij een instroom van 4,6 miljard euro.

Fugro sloot 1,7 procent lager, nadat de bodemonderzoeker door zakenbank Jefferies op de verkooplijst werd gezet. Laadpalenfabrikant Alfen (min 7 procent) kreeg ook een verkoopadvies van Jefferies.

Pernod Ricard won 1,4 procent in Parijs, nadat het Franse drankenconcern met cijfers kwam. Hoewel de omzet en winst in het voorbije boekjaar omlaag gingen, verwacht het bedrijf dat de prestaties in de loop van het komende jaar verbeteren. Branchegenoot Rémy Cointreau steeg 1 procent.