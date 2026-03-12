Wielrenner Vingegaard boekt tweede ritzege in Parijs-Nice

COLOMBIER-LE-VIEUX (ANP) - Jonas Vingegaard heeft zijn tweede ritzege behaald in Parijs-Nice. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike won na de vierde etappe ook de vijfde rit over 206,3 kilometer naar Colombier-le-Vieux. Hij arriveerde solo. De Fransman Valentin Paret-Peintre eindigde op 2 minuten als tweede.

Met de ritzege breidde Vingegaard zijn leidende positie in het algemeen klassement uit. De Deen heeft nu 3.22 minuten voorsprong op Daniel Martínez uit Colombia.

Parijs-Nice duurt tot en met zondag.