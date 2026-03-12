Warners stuurt alleen 'finalewaardige' atleten naar WK indoor

ARNHEM (ANP) - Technisch directeur Chiel Warners van de Atletiekunie spreekt niet uit hoeveel medailles de Nederlandse equipe moet halen op de komende WK indooratletiek in het Poolse Torun. Hij verwacht er wel een aantal. "Want iedere atleet die wij sturen, is finalewaardig", zei de nieuwe technische baas donderdag bij de teampresentatie op sportcentrum Papendal.

De tijdslimieten speelden deze keer een prominente rol bij het samenstellen van de ploeg. Voor het eerst waren de nationale limieten scherper dan de internationale. "Als we alleen atleten willen sturen die kans maken op een finaleplek, dan kun je doorrekenen wat ervoor nodig is. Vandaar dat de limieten op de loopnummers scherper waren. Dan doet het mij ook pijn als je een atleet moet afwijzen die een honderdste tekortkomt, maar dat is topsport."

Warners heeft een ploeg van 24 atleten samengesteld. "We doen mee in de volle breedte: sprint, middenafstand, werpnummers, springnummers, meerkamp en estafette. We gaan erheen met een ambitieuze ploeg en ik denk dat we een mooi toernooi gaan krijgen."

Schilder topfavoriet

De voormalig meerkamper weet dat in Torun zevenhonderd atleten uit honderd landen het tegen elkaar opnemen. "In dezelfde hal waar de Nederlandse atletiekploeg in 2021 vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons won op de EK indoor en voor het eerst bovenaan eindigde in het medailleklassement. We gaan ernaartoe en ons best doen."

Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder is de topfavoriet voor een gouden medaille. De Volendamse Sportvrouw van het Jaar voert met een afstand van 20,69 meter de wereldranglijst aan van dit jaar. Nadine Visser behoort tot de kanshebbers voor een medaille op de 60 meter horden. Ze staat met een tijd van 7,78 seconden gedeeld tweede op de mondiale ranking van dit jaar. Samuel Chapple staat met zijn Nederlands record van 3.32,68 op de 1500 meter in de top vijf van de wereld.