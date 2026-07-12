Wielrennersvakbond wil andere starttijd zomerkoersen om hitte

MALEMORT (ANP/AFP) - De vakbond van wielrenners wil dat de starttijd van koersen in de zomer wordt aangepast vanwege de steeds vaker voorkomende hittegolven. "Renners willen voor het best mogelijke vermaak blijven zorgen, maar dit moet wel samengaan met aanpassingen aan de klimatologische realiteit waarmee de wielersport nu wordt geconfronteerd", schrijft vakbond CPA naar aanleiding van de ingekorte negende etappe van de Tour de France zondag.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk dat dit om deze reden is gebeurd. De CPA vindt het besluit "begrijpelijk en verantwoord". Wel wil de bond hier een volgende keer bij betrokken worden. Voor de winter roept de CPA op tot overleg met alle betrokken partijen om voor volgend seizoen tot een permanente oplossing te komen.

Ook heeft de vakbond zondagochtend in een bespreking met de juryvoorzitter en organisatoren van de Tour gevraagd om de tijdslimiet met 2 procent te verruimen.