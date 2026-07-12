ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrennersvakbond wil andere starttijd zomerkoersen om hitte

Sport
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 15:31
anp120726097 1
MALEMORT (ANP/AFP) - De vakbond van wielrenners wil dat de starttijd van koersen in de zomer wordt aangepast vanwege de steeds vaker voorkomende hittegolven. "Renners willen voor het best mogelijke vermaak blijven zorgen, maar dit moet wel samengaan met aanpassingen aan de klimatologische realiteit waarmee de wielersport nu wordt geconfronteerd", schrijft vakbond CPA naar aanleiding van de ingekorte negende etappe van de Tour de France zondag.
Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk dat dit om deze reden is gebeurd. De CPA vindt het besluit "begrijpelijk en verantwoord". Wel wil de bond hier een volgende keer bij betrokken worden. Voor de winter roept de CPA op tot overleg met alle betrokken partijen om voor volgend seizoen tot een permanente oplossing te komen.
Ook heeft de vakbond zondagochtend in een bespreking met de juryvoorzitter en organisatoren van de Tour gevraagd om de tijdslimiet met 2 procent te verruimen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-523508039

Veel ouders onderschatten hoe duur kinderen zijn, zeker in de vakantie

wereldkaart_hitte

Tot 9 graden extra: klimaatmodellen tonen waar de aarde echt onleefbaar wordt

158305867_m

Zo gigantisch duur is het om heen en weer naar Zuid-Frankrijk te rijden

shutterstock_1152224273

De 10 duurste Europese autotunnels voor personenauto's — enkele rit

163529693_m

Dit is wat echt slimme mensen gemeen hebben

192329751_m

Wie als AOW’er gaat samenwonen, levert bijna 500 euro per maand in. Samenwoonboete houdt duizenden senioren gevangen in een te grote of ongeschikte woning.

Loading