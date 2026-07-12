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Nieuw Syrisch parlement voor het eerst bijeen in Damascus

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 16:15
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DAMASCUS (ANP/RTR) - Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, negentien maanden nadat rebellen Bashar al-Assad ten val brachten. De eerste zitting zou oorspronkelijk afgelopen maandag zijn, maar dat werd zonder opgaaf van redenen tot nader order uitgesteld.
De nieuwe Syrische autoriteiten ontbonden na de val van Assad in december 2024 het parlement en namen een tijdelijke grondwet aan voor een overgangsperiode van vijf jaar.
In oktober begon een door president Ahmed al-Sharaa benoemde kiescommissie met de selectie van twee derde van de 210 leden van het nieuwe parlement. Op 1 juli benoemde Sharaa het resterende deel. Critici stellen dat de uitvoerende macht te veel controle had over het selectieproces.
Volgens de nieuwe machthebbers was dit systeem noodzakelijk, omdat er na jaren van burgeroorlog geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters zijn. Sharaa heeft herhaaldelijk verklaard dat hij voor het houden van algemene verkiezingen is zodra de infrastructuur dat toelaat.
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