Wielrenster Adegeest rijdt komende twee seizoenen voor Lidl-Trek

WATERLOO (ANP) - Lidl-Trek heeft wielrenster Loes Adegeest voor de komende twee seizoenen vastgelegd. Adegeest komt over van FDJ-Suez, waar ze sinds 2023 voor rijdt.

De 29-jarige ploeggenote van Demi Vollering won dit seizoen een etappe in de Ronde van Catalonië. In 2023 schreef ze de Cadel Evans Great Ocean Road Race op haar naam.

Adegeest laat weten dat ze op zoek was naar een nieuwe uitdaging, "een stap uit de 'comfort-zone' wat FDJ is geworden". "Ik hoop dat ik mezelf kan verbeteren in de klassiekers, dat ik de finales mee kan kleuren met het team. Ook in de tijdrit wil ik een volgende stap zetten. Het besluit om voor Lidl-Trek te kiezen was snel gemaakt. Vanaf het eerste gesprek had ik het gevoel dat het team perfect past bij waar ik naar op zoek was."