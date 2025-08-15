ECONOMIE
Wielrenster Blasi wint proloog Ronde van Romandië

Sport
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 14:56
VILLARS-SUR-OLLON (ANP) - Wielrenster Paula Blasi van UAE ADQ heeft de proloog in de Ronde van Romandië gewonnen. De 22-jarige Spaanse was verreweg de beste in de korte tijdrit van 4,4 kilometer (11.17) van Huémoz naar Villars-sur-Ollon en bleef Urška Žigart van AG Insurance - Soudal met 17 seconden voor. Juliette Labous (FDJ - Suez) eindigde als derde. Yara Kastelijn van Fenix-Deceuninck was de beste Nederlandse op plek vier.
Vijf wielerploegen, waaronder Visma - Lease a Bike en Picnic PostNL, mochten vrijdag niet starten. De internationale wielerbond UCI heeft ze gediskwalificeerd omdat de ploegen hebben geweigerd zich te houden aan de regels voor de implementatie van GPS-trackers als test voor een nieuw veiligheidssysteem.
Naast Visma - Lease a Bike en Picnic PostNL gaat het om Canyon//Sram zondacrypto, EF Education - Oatly en Lidl-Trek.
