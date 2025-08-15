ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental loopt snel op na moessonregens in Pakistan

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 14:58
anp150825146 1
ISLAMABAD (ANP/DPA/AFP) - In Pakistan loopt het dodental snel op na moessonregens die in het noorden van het land overstromingen en aardverschuivingen hebben veroorzaakt. Volgens de autoriteiten zijn binnen 24 uur zeker 164 doden gevallen.
De meeste sterfgevallen vonden plaats in de bergachtige provincie Khyber Pakhtunkhwa. Er zijn ook negen doden in het Pakistaanse deel van Kasjmir en vijf in Gilgit-Baltistan. Vrijdagochtend werd bekend dat in het Indiase deel van Kasjmir zestig doden zijn gevallen door noodweer. In beide landen wordt gezocht naar vermisten. In Pakistan is een helikopter neergestort tijdens een reddingsmissie.
In de Himalayaregio komen plotselinge overstromingen en aardverschuivingen vaker voor tijdens het moessonseizoen, dat van juni tot en met september loopt. De Pakistaanse autoriteiten hebben het huidige seizoen als ongebruikelijk omschreven. In Pakistan zijn sinds eind juni meer dan vierhonderd doden gevallen door natuurgeweld.
Vorig artikel

Wielrenster Blasi wint proloog Ronde van Romandië

Volgend artikel

Bedrijfsleven wil na uitblijven akkoord meer geld voor recycling

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

shutterstock_2478162053

Hoe onzekere mensen anderen (jou) kleiner proberen te maken

IMG_2360

Er vallen deze zomer erg veel doden op de autoroute

ANP-9547849

Waarom steeds meer jonge mensen last hebben van 'oudemensenziekte' artrose