Dodental loopt snel op na moessonregens in Pakistan

ISLAMABAD (ANP/DPA/AFP) - In Pakistan loopt het dodental snel op na moessonregens die in het noorden van het land overstromingen en aardverschuivingen hebben veroorzaakt. Volgens de autoriteiten zijn binnen 24 uur zeker 164 doden gevallen.

De meeste sterfgevallen vonden plaats in de bergachtige provincie Khyber Pakhtunkhwa. Er zijn ook negen doden in het Pakistaanse deel van Kasjmir en vijf in Gilgit-Baltistan. Vrijdagochtend werd bekend dat in het Indiase deel van Kasjmir zestig doden zijn gevallen door noodweer. In beide landen wordt gezocht naar vermisten. In Pakistan is een helikopter neergestort tijdens een reddingsmissie.

In de Himalayaregio komen plotselinge overstromingen en aardverschuivingen vaker voor tijdens het moessonseizoen, dat van juni tot en met september loopt. De Pakistaanse autoriteiten hebben het huidige seizoen als ongebruikelijk omschreven. In Pakistan zijn sinds eind juni meer dan vierhonderd doden gevallen door natuurgeweld.