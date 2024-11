Wielrenster Cavalli tekent bij dsm-firmenich PostNL

DEVENTER (ANP) - De Italiaanse wielrenster Marta Cavalli zet haar loopbaan voort bij dsm-firmenich PostNL. De Nederlandse ploeg heeft de winnares van de Amstel Gold Race in 2022 vastgelegd voor ten minste drie jaar.

Cavalli (26) kwam de afgelopen jaren uit voor het Franse FDJ-Suez. In 2022 beleefde ze bij die ploeg haar topjaar met naast haar zege in de Gold Race ook een overwinning in de Waalse Pijl en de tweede plaats in het eindklassement achter Annemiek van Vleuten in de Giro d'Italia. Het afgelopen jaar verliep niet naar wens door een heupblessure, terwijl ze tijdens een training in juli werd aangereden door een auto waardoor ze haar seizoen voortijdig moest beëindigen.

"Ik heb echt genoten van mijn tijd bij FDJ-Suez, maar na vier jaar wilde ik verandering, en een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te ervaren", zegt Cavalli op de website van haar nieuwe team. "Al vanaf onze eerste gesprekken heeft het team echt vertrouwen in mij. De ploeg gelooft dat ik terug op niveau kan komen en dat is heel belangrijk voor mij."