Vakbond Volkswagen wil met lagere lonen massaontslag voorkomen

WOLFSBURG (ANP/DPA) - Vakbonden bij de Duitse autofabrikant Volkswagen hebben loonsverlagingen voorgesteld om het dreigende massaontslag in Duitsland te voorkomen. Voorafgaand aan de nieuwe ronde van onderhandelingsgesprekken met het management presenteerden de vakbond IG Metall en de ondernemingsraad van VW woensdag een voorstel om de arbeidskosten met ongeveer 1,5 miljard euro te verlagen.

In ruil daarvoor eisen de vakbond en de ondernemingsraad dat het bedrijf de baanzekerheid en de toekomst van de Duitse fabrieken garandeert. Ook geven ze aan open te staan ​​voor flexibiliteit rond werktijden van personeel, als dat betekent dat ontslagen worden vermeden.

"Omdat er duurzame oplossingen nodig zijn, gaan we nu in het offensief en presenteren we een oplossingsconcept," zei Daniela Cavallo, voorzitter van de ondernemingsraad. "Het is een alternatief voor het plan van de raad van bestuur om banen te schrappen."