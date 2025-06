Wielrenster Gerritse nog zeker drie jaar bij ploeg SD Worx

DEN HAAG (ANP) - Wielrenster Femke Gerritse heeft haar lopende contract bij het Nederlandse topteam SD Worx-Protime verlengd tot en met 2028. De 24-jarige Brabantse won dit jaar een etappe in de Ronde van Spanje en ze schreef ook de Volta NXT Classic en de Omloop van het Hageland op haar naam.

"Ik was blij verrast dat de teamleiding na de klassiekers met het voorstel kwam om het contract open te breken en te verlengen tot en met 2028. Ik hoefde niet lang te twijfelen. Dit team voelt als mijn thuis", meldt Gerritse in een persbericht.

Sportief manager Danny Stam is blij dat Gerritse nog drie jaar bij zijn team koerst. "Ze is een teamplayer die perfect in de ploeg past en ook een van de sfeermakers is. Haar sprint na een zwaardere wedstrijd begint een wapen te worden. En zeker in het heuvelachtige terrein mogen we nog het een en ander van haar verwachten."