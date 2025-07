Wielrenster Kool niet meer van start in tweede etappe Tour

BREST (ANP) - Wielrenster Charlotte Kool gaat niet meer van start in de tweede etappe van de Tour de France Femmes. De 26-jarige sprintster van Picnic PostNL voelt zich nog niet goed genoeg na een valpartij vorige week in de laatste etappe van de Baloise Ladies Tour.

"Het is jammer om de Tour de France op deze manier te moeten verlaten", zei Kool via haar ploeg. "Ik voelde me goed in de trainingen eerder deze week en had gehoopt de eerste twee etappes door te komen richting de grotere sprintkansen op dag drie en vier."

Kool eindigde zaterdag in de eerste etappe als 119e, op ruime afstand van winnares Marianne Vos. Vorig jaar won ze de eerste twee ritten en droeg ze twee dagen de gele leiderstrui.

De tweede rit gaat zondag over ruim 110 kilometer van Brest naar Quimper. De vierde editie van de Franse rittenkoers in de huidige vorm telt negen etappes en eindigt op zondag 3 augustus in het skigebied Les Portes du Soleil.