Schuldbewuste Hamilton start vanuit pitstraat in GP België

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP) - Lewis Hamilton begint de Grote Prijs van België vanuit de pitstraat. De Brit, die vorig jaar won op het circuit van Spa-Francorchamps, heeft een nieuwe motor in zijn Ferrari laten monteren. Kimi Antonelli van Mercedes en Fernando Alonso van Aston Martin ontbreken om dezelfde reden op de startgrid en beginnen de race eveneens vanuit de pitstraat.

Hamilton kent een ongelukkig weekend in de Ardennen. De zevenvoudig wereldkampioen spinde in de sprintkwalificatie, eindigde als vijftiende in de sprintrace en werkte daarna een mislukte kwalificatie voor de hoofdrace af. Zijn snelste ronde werd geschrapt wegens het overschrijden van de baanlijnen.

De vijfvoudig winnaar op Spa bood Ferrari zelfs excuses aan voor zijn matige optredens. "Het is pijnlijk en gewoon onacceptabel om zulke fouten te maken. Ik heb zeer slecht gepresteerd", zei de 40-jarige Brit, die zijn veelbesproken overgang van Mercedes naar Ferrari nog weinig glans heeft kunnen geven.