Wielrenster Veenhoven wint tweede etappe in Baloise Ladies Tour

OLSENE (ANP) - Nienke Veenhoven heeft de tweede etappe van de Baloise Ladies Tour gewonnen. De wielrenster van Visma - Lease a Bike was de snelste in een massasprint van een rit over 127 kilometer met start en aankomst in het Belgische Olsene. De 21-jarige Veenhoven, geboren in Oostzaan, boekte haar eerste profzege.

De Italiaanse Barbara Guarischi finishte als tweede, vlak voor de Poolse Karolina Kumięga. Charlotte Kool blijft het algemeen klassement aanvoeren. De Nederlandse winnares van de eerste etappe sprintte naar de zevende plaats in Olsene.