Pogacar ook de beste in klimtijdrit Tour de France

PEYRAGUDES (ANP) - Tadej Pogacar heeft in de Tour de France ook de klimtijdrit naar Peyragudes gewonnen. De Sloveense geletruidrager was in de dertiende etappe, een individuele tijdrit van 10,9 kilometer, met een tijd van 23.00 minuten ruim sneller dan Jonas Vingegaard uit Denemarken en zijn landgenoot Primoz Roglic.

Pogacar heeft met de zege zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uitgebreid. De titelverdediger van UAE Team Emirates heeft nu 4.07 minuten voorsprong op Vingegaard.

Voor Pogacar is het de 21e etappezege in de Tour de France. Het is de vierde ritzege van de 26-jarige Sloveen in deze Ronde van Frankrijk. Hij won de vierde etappe in Rouen, de zevende rit op de Mûr-de-Bretagne en donderdag de twaalfde etappe op de Hautacam.