Doorbraak aan KU Leuven: artsen kunnen nu voorspellen wanneer erfelijke Alzheimer toeslaat

Belgische wetenschappers hebben een model ontwikkeld dat kan voorspellen wanneer de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer zich zullen openbaren. Het team van de KU Leuven heeft hiermee een aanzienlijke stap gezet in de strijd tegen deze slopende hersenziekte.

Het onderzoek draait om drie specifieke genen die een hoofdrol spelen bij het ontstaan van erfelijke Alzheimer. Door de werking van deze genen te bestuderen, ontdekten de onderzoekers dat ze werken als een soort biologische klok. Deze tikt langzaam maar zeker richting het moment waarop de eerste verschijnselen van de ziekte zichtbaar worden.

Artsen kunnen hierdoor veel gerichter kijken naar de persoonlijke situatie van patiënten. Waar families voorheen in onzekerheid leefden over wanneer de ziekte zou toeslaan, kunnen dokters nu een beter onderbouwde inschatting maken. Dit geeft mensen de kans om zich beter voor te bereiden op wat komen gaat.

Uitstellen van de ziekte

De onderzoekers hebben ook ontdekt dat kleine veranderingen in bepaalde eiwitten in de hersenen een groot verschil kunnen maken. Een aanpassing van slechts twaalf procent in deze eiwitten zou de ziekte maar liefst vijf jaar kunnen uitstellen. En dat kan weer leiden tot nieuwe behandelingen die zich richten op het beïnvloeden van deze eiwitten.

Het team werkt nu hard aan het ontwikkelen van therapieën die gebruik maken van deze ontdekking. Hun doel? Niet alleen mensen met de erfelijke vorm helpen, maar mogelijk ook patiënten met de meer voorkomende variant van alzheimer.