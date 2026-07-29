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Wielrenster Vos ziet in de Tour kansen naast rol als wegkapitein

Sport
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 19:00
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LAUSANNE (ANP) - Marianne Vos start in haar vijfde Ronde van Frankrijk als wegkapitein van haar ploeg Visma - Lease a Bike, die net als vorig jaar met Pauline Ferrand-Prévot de Tour wil winnen. De 39-jarige wielrenster zal echter niet aarzelen om voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet, vertelde ze in een online persgesprek in de aanloop naar de start zaterdag in het Zwitserse Lausanne.
"Het grote doel is het algemeen klassement met Pauline en daarmee starten we. Maar als er kans is op een overwinning, dan gaan we ervoor", keek de ervaren wielrenster vooruit. De ploeg begon vorig seizoen ook zo in Vannes aan de Tour en Vos won toen de openingsrit in Plumelec. Het was haar derde ritzege in de Tour en de tweede keer dat ze het geel veroverde.
De eerste etappe in Lausanne lijkt qua aankomst op die in Plumelec. "Zoals we al hebben gezegd, is de droom om geel met Pauline te halen aan het einde van de Tour. Als er eerder kansen komen, dan zullen we het zeker proberen", aldus Vos.
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