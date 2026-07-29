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Air France-KLM en Lufthansa doen definitief bod op Portugees TAP

Economie
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 18:49
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LISSABON (ANP) - Zowel Air France-KLM als Lufthansa heeft vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Air France-KLM en Lufthansa deden in april al een niet-bindend bod voor een minderheidsbelang. De Portugese staat, de volledige eigenaar van TAP, vroeg de concerns daarna binnen drie maanden met een definitief bod te komen.
Portugal wil maximaal 49,9 procent van de luchtvaartmaatschappij verkopen. Een besluit over de biedingen wordt begin september verwacht. Het idee is dat de luchtvaartmaatschappij profiteert van schaalvoordelen wanneer het onderdeel wordt van een grotere luchtvaartgroep.
Voor zowel Air France-KLM als Lufthansa is TAP een interessante mogelijkheid om de verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. Ook zou het de aanwezigheid in Zuid-Europa vergroten.
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