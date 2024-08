GL-PvdA, VVD en D66 roepen op tot vrijlating mediatycoon Jimmy Lai

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse kabinet moet zich aansluiten bij een oproep om de Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai vrij te laten, vinden GroenLinks-PvdA, de VVD en D66. Lai was onder anderen uitgever van een veelgelezen prodemocratische krant en is uitgesproken China-criticus.

Vanwege verschillende rechtszaken zit Lai al sinds 2020 in eenzaamheid opgesloten. Als hij in een nieuwe zaak schuldig wordt bevonden, kan de 76-jarige mediatycoon levenslang krijgen. Hij wordt beschuldigd van "samenspanning met buitenlandse mogendheden".

Het hooggerechtshof in Hongkong besloot maandag unaniem dat een veroordeling van Lai en zes medestanders voor de democratie in de semi-autonome regio overeind blijft. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zetten zich al langer in voor de vrijlating van Lai, omdat volgens hen zijn straf politiek gemotiveerd is. De Europese Unie en Canada hebben zich al bij die oproep aangesloten.

Ingeperkte mensenrechten

De drie Nederlandse partijen wijzen op de ingeperkte mensenrechten in Hongkong, zoals de vrijheid van meningsuiting. Zij willen dat het Nederlandse kabinet erop aandringt bij de Chinese en Hongkongse regeringen om Lai vrij te laten. Ook moeten schendingen van internationale verdragen door China volgens hen niet onbesproken blijven.

Hongkong heeft een speciale status binnen China, maar de regering in Beijing probeert steeds meer invloed over de regio te krijgen. Kritische bewegingen zijn sinds 2020, toen een speciale "veiligheidswet" werd ingevoerd, de kop ingedrukt.