Wimbledon roept fans zonder kaartje op om complex te mijden

LONDEN (ANP) - De organisatie van Wimbledon heeft het publiek zonder kaartje opgeroepen om vanwege de hitte weg te blijven van het tennispark. Met 34 graden is het de warmste openingsdag ooit van het grandslamtoernooi in Londen. Het vorige hitterecord lag op 29,3 graden.

Het is gebruikelijk dat er voor Wimbledon rijen staan van toeschouwers die een toegangskaartje proberen te bemachtigen. Ondanks de hitte is het publiek in groten getale naar het tennistoernooi gekomen. De toeschouwers op het park die nog geen plekje op de tribunes hebben gevonden, zoeken veelal verkoeling in de schaduw.

Het hitteprotocol bij het enkelspel treedt in werking bij minimaal 30,1 graden. In dat geval mogen de spelers een pauze van tien minuten nemen tussen de tweede en derde set (best-of-three) of tussen de derde en vierde set (best-of-five).

De temperatuur wordt dertig minuten voor het begin van de wedstrijden gemeten. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp komen maandag later op de middag in actie.