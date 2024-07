Windfoiler Opzeeland pakt koppositie op Spelen

MARSEILLE (ANP) - Luuc van Opzeeland heeft zich goed hersteld van zijn valse start op het olympisch toernooi in de nieuwe iQFoil-klasse. De 25-jarige windfoiler won dinsdag twee races en werd ook nog tweede, zesde en negende. Hij staat inmiddels aan kop van het klassement.

Van Opzeeland maakte maandag een valse start en werd gediskwalificeerd voor zijn eerste race in Marseille. Die achterstand heeft hij na een dag goedgemaakt. Van Opzeeland leidt het klassement na zes van de in totaal twintig races, met 19 punten. De Pool Pawel Tarnowski staat tweede met 22 punten. Tom Reuveny uit Israël is de nummer 3 van het klassement