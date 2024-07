Shell en Exxon verkopen gasvelden Britse Noordzee aan Viaro Energy

LONDEN (ANP/RTR) - Shell en ExxonMobil verkopen gasactiviteiten in het Britse deel van de Noordzee aan de Britse branchegenoot Viaro Energy. Dat maakte het Britse energiebedrijf dinsdag bekend, zonder financiële details te geven.

Viaro Energy, al actief in de Noordzee, gaf eind mei tegenover persbureau Reuters aan dat er ongeveer 500 miljoen dollar gemoeid is met de deal. Grote olieconcerns verkopen al langer verouderde velden in de Noordzee, om zich op winstgevendere velden te kunnen richten.

Vorig jaar leverden de gasvelden ongeveer 28.000 vaten per dag op, wat gelijkstaat aan ongeveer 5 procent van de totale gasproductie van het Verenigd Koninkrijk. Met deze deal voltooit het Amerikaanse Exxon zijn vertrek uit de Noordzeeregio, waar het sinds 1964 aanwezig was. Shell blijft een van de belangrijkste producenten in de Noordzee en exploiteert verschillende gasvelden.