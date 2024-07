Windfoiler Wennekes gaat na lange weg voor medaille op Spelen

MARSEILLE (ANP) - Sara Wennekes komt zondag in de nieuwe olympische iQFoil-klasse als eerste van de Nederlandse zeilafvaardiging in actie. De 28-jarige windsurfster nam een ongebruikelijke route richting Marseille, waar de olympische zeilwedstrijden zijn. "Het voelt nu al als een soort bekroning, maar straks wil ik wel meestrijden om de medailles", zei Wennekes twee dagen voor haar eerste race.

"Ik weet dat ik het kan en dat ik de kwaliteiten heb om hier het podium te halen", zei Wennekes telefonisch. "De weg hiernaartoe is erg moeilijk en die heb ik succesvol bewandeld. Ik ben dus nu al supertrots, wat het resultaat ook gaat zijn. Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen voor het meedoen. Als je hier bent, dan ga je voor een medaille."

Wennekes leek in 2019 haar olympische ambities te moeten opbergen, nadat ze het Nederlands team had moeten verlaten. Met de aankondiging in datzelfde jaar van de nieuwe olympische discipline veranderde haar situatie. Bij het windfoilen zit onder de plank een vleugelconstructie, waardoor deze boven het water wordt getild en er hogere snelheden worden bereikt. Wennekes werd naar eigen zeggen weer verliefd op het windsurfen en ging zelf aan de slag.

Lichaam

Ze reisde met een busje Europa rond om zich op diverse locaties verder te ontwikkelen in het windfoilen. Met succes. Wennekes werd achtereenvolgens negentiende, elfde en vierde op de laatste drie WK's. "Het laat zien dat ik op de juiste weg ben", kijkt ze terug. "Er zit een stijgende lijn in mijn prestaties, ook de laatste maanden. Ik bekijk het per evenement, maar hoop natuurlijk hier de goede lijn door te trekken."

De zeilers zijn bij gebrek aan water de enige Nederlandse sporters die hun wedstrijden niet in Parijs afwerken. Waar sommige atleten energie krijgen van het olympisch dorp en ontmoetingen met andere sporters, ziet Wennekes de voordelen van de andere locatie. "Je merkt hier ook dat het anders is dan een gewoon evenement, bijvoorbeeld aan de aandacht en de maatregelen. Maar misschien is het juist wel lekker om niet in Parijs te zitten, waar de prikkel nog groter is. Hier kunnen we ons goed focussen op de races."

In de laatste dagen voor de start van het zeiltoernooi op zondag werkt Wennekes nog een aantal trainingssessies af. "Het gaat dan om vormbehoud en zorgen dat ik ready ben, het lichaam wakker maken. Het eerste moment dat ik echt het water op mag, gaat speciaal zijn. Ik heb er heel veel zin in en sta te springen om te beginnen."