Maan over roddel dat ze 'in de goot' lag: 'Ik lag lekker op strand met een kokosnoot'

In een tv-interview met Humberto Tan besprak de Nederlandse zangeres Maan haar nieuwe muzikale richting en ging ze in op de geruchten rondom haar persoonlijke leven. Na een succesvolle carrière met een reeks hits heeft Maan een stapje terug gedaan om een ander geluid te verkennen en haar eigen geluk prioriteit te geven boven het grote publiek. En volgens roddels lag ze in de goot en was ze verslafd.

Maan's zoete en zachte stem, die haar aanvankelijk roem bracht, is geëvolueerd naar iets donkers en volwasseners. Hoewel haar comeback niet het commerciële succes had waarop ze had gehoopt, is haar nieuwste single 'Lilly' goed ontvangen en markeert het een terugkeer naar haar oude geluid. Ondanks de uitdagingen blijft Maan onaangedaan en is ze gefocust op het maken van muziek die haar gelukkig maakt.

Gevraagd naar de moeilijkheden die ze in haar carrière heeft ondervonden, zei Maan dat ze er bewust voor heeft gekozen om haar nieuwe muzikale richting te kiezen en dat ze zich geen zorgen maakt over de meningen van anderen. Ze erkende dat misschien niet iedereen zich in haar nieuwe geluid kan vinden, maar ze is enthousiast om in contact te komen met een nieuw publiek dat haar muziek zal waarderen.

Maan ging ook in op de geruchten die de ronde deden over haar persoonlijke leven, vooral die van voormalig roddelvlogger Yvonne Coldeweijer . Ze ontkende de beschuldigingen van een burn-out en drugsgebruik en benadrukte dat de verhalen die de ronde doen geen weerspiegeling zijn van haar werkelijkheid. Maan uitte haar frustratie over het beeld dat de media van haar schetsen en de impact die dat heeft gehad op haar welzijn.

Ondanks de uitdagingen en geruchten blijft Maan optimistisch en gefocust op haar muziek. Ze is van plan om in oktober aan een clubtour te beginnen, waar ze een mix van haar oude favorieten en nieuw materiaal ten gehore zal brengen. Maan is vastbesloten om haar eigen geluk prioriteit te geven en een publiek te bereiken dat haar muziek echt waardeert.