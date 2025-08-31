Gemeente: slachtoffers ongeval Geleen waren 24, 22 en 15 jaar oud

De slachtoffers van de dodelijke aanrijding zondag in Geleen waren 24, 22 en 15 jaar oud. De gemeente Sittard-Geleen heeft dat bekendgemaakt. Ze zaten op een motor en een scooter, die op de Professor van Krevelenstraat met elkaar in botsing kwamen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

In een verklaring zegt burgemeester Hans Verheijen dat hij "met groot verdriet" heeft kennisgenomen van het ongeval. "Dit drama raakt ons diep. Mijn gedachten gaan allereerst uit naar de families en vrienden die plotseling hun geliefden moeten missen. Voor hen is het verdriet en de ontstane leegte onmetelijk groot. Ik wens hen heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke en zware tijd."