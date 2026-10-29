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WK-leider Antonelli kampt met virusinfectie voor GP van Mexico

Sport
door anp
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MEXICO-STAD (ANP) - Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft last van een virusinfectie en slaat donderdag de mediaverplichtingen in aanloop naar de GP van Mexico over. Dat meldt zijn team Mercedes. De Italiaanse leider in de WK-stand kan zich bij de race van zondag voor het eerst kronen tot wereldkampioen. Daarvoor heeft hij genoeg aan een negende plaats.
"Kimi voelt zich donderdag niet zo goed en herstelt momenteel van een virale infectie. Uit voorzorg hoeft hij van de FIA niet deel te nemen aan de media-activiteiten. Zo kan hij wat meer rust nemen. We verwachten hem vrijdag terug voor de vrije training", laat het team van Mercedes weten.
In Mexico-Stad staan vrijdag de eerste twee vrije trainingen op het programma. Als Antonelli er zondag bij de hoofdrace in slaagt een plek bij de top 9 te veroveren, wordt hij met 20 jaar en 68 dagen de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1. De Duitser Sebastian Vettel is dat nu nog. In 2010 was hij 23 jaar en 134 dagen oud toen hij de wereldtitel greep.
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