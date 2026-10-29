Vakbonden en werkgevers blijven in gesprek over cao streekvervoer

UTRECHT (ANP) - De vakbonden en de werkgevers in het streekvervoer blijven in gesprek over de nieuwe cao. Dat zeggen vakbonden FNV en CNV. Om eruit te komen hebben de partijen vrijdag nog een extra dag ingepland om verder te praten.

De huidige gesprekken volgen op een landelijke staking twee weken geleden. Vorige week donderdag stond een nieuwe staking gepland, maar vakbonden FNV en CNV schortten de acties op toen werkgevers met nieuwe voorstellen kwamen.

"We zien dat er stappen gemaakt worden, maar we zijn er nog niet", zegt de woordvoerder van FNV, over de onderhandelingen. Mocht het overleg niets opleveren, sluit FNV nieuwe acties niet uit.

Extra dag

Volgens een woordvoerder van CNV voelt iedereen de urgentie om verder te komen. "Daarom hebben we morgen ook een extra dag om verder te praten."

De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers.