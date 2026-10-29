ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vakbonden en werkgevers blijven in gesprek over cao streekvervoer

Economie
door anp
anp291026209 1
Volg ons op Google Nieuws
UTRECHT (ANP) - De vakbonden en de werkgevers in het streekvervoer blijven in gesprek over de nieuwe cao. Dat zeggen vakbonden FNV en CNV. Om eruit te komen hebben de partijen vrijdag nog een extra dag ingepland om verder te praten.
De huidige gesprekken volgen op een landelijke staking twee weken geleden. Vorige week donderdag stond een nieuwe staking gepland, maar vakbonden FNV en CNV schortten de acties op toen werkgevers met nieuwe voorstellen kwamen.
"We zien dat er stappen gemaakt worden, maar we zijn er nog niet", zegt de woordvoerder van FNV, over de onderhandelingen. Mocht het overleg niets opleveren, sluit FNV nieuwe acties niet uit.
Extra dag
Volgens een woordvoerder van CNV voelt iedereen de urgentie om verder te komen. "Daarom hebben we morgen ook een extra dag om verder te praten."
De cao geldt voor ongeveer 13.000 werknemers.
loading

POPULAIR NIEUWS

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

Een man en een vrouw liggen 's avonds in bed en kijken op hun telefoon.

Waarom sommige stellen geen seks meer hebben

IMG_5199

Het graf van Jezus is gevonden. Voor de derde keer. Of toch niet?

Loading