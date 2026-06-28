WK-leider Bezzecchi maakt zware crash in tweede ronde TT Assen

ASSEN (ANP) - Marco Bezzecchi is al in de tweede ronde van de TT van Assen uitgevallen. De Italiaan, die leidt in het wereldkampioenschap van de MotoGP, verloor in de beruchte bocht Ramshoek de controle over zijn Aprilia-motor. Bezzecchi buitelde tientallen meters door de grindbak. Het is nog onduidelijk of hij letsel heeft opgelopen.

Bezzecchi lag op de vierde plaats toen hij op hoge snelheid onderuitging. De Italiaan wilde juist in Assen wat goedmaken, want hij mocht vorige week voor straf niet starten in de GP van Tsjechië. De coureur kreeg de schorsing opgelegd omdat hij na zijn crash in de sprintrace een marshal die zijn Aprilia wilde oprapen in het gezicht sloeg.