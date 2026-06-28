Wielrenner Kelderman voor het eerst Nederlands kampioen op de weg

NIJMEGEN (ANP) - Wilco Kelderman is voor het eerst Nederlands kampioen geworden. De 35-jarige wielrenner van Visma - Lease a Bike rondde na 160,5 kilometer rondom Nijmegen een lange solo af. Op bijna anderhalve minuut werd Bauke Mollema tweede en Jochem Kerckhaert derde.

Voor Kelderman is het de eerste zege in 2026 en sowieso de eerste overwinning in een rit in lijn. Hij won eerder onder meer de Ronde van Denemarken in 2013 en werd in 2015 Nederlands kampioen tijdrijden. Kelderman eindigde in 2020 als derde in de Giro d'Italia en in 2021 als vijfde in de Tour de France.