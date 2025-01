Wories uitgeschakeld na korte kür bij terugkeer op EK kunstrijden

TALLINN (ANP) - Kunstschaatsster Niki Wories heeft haar terugkeer op het Europees kampioenschap niet kunnen vieren met een plek in de finale. De 28-jarige Almeerse eindigde op het toernooi in het Estse Tallinn in de korte kür niet bij de eerste 24, die doorgaan naar de vrije kür op vrijdag.

Wories deed na vijf jaar weer mee aan het EK. Ze sloot haar loopbaan in 2022 af en trad daarna in dienst als disciplinemanager bij de KNSB. Afgelopen zomer meldde ze terug te keren op het ijs en haar functie bij de schaatsbond neer te leggen.

Wories werd zes keer Nederlands kampioen en nam deel aan twee WK's. Dit was haar vierde EK. Ze werkte in Tallinn haar oefening met verplichte figuren niet vlekkeloos af en kreeg een waardering van 42,26 punten. Die leverde haar uiteindelijk de 26e plaats op.

De Georgische Anastasia Goebanova eindigde als eerste in de korte kür met 68,99 punten.