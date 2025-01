HTS-leider al-Sharaa nieuwe overgangspresident van Syrië

DAMASCUS (ANP/RTR/AFP) - HTS-leider Ahmed al-Sharaa is de nieuwe president van Syrië. Hij was al de feitelijke machthebber van het land sinds de vlucht van dictator Bashar al-Assad, maar nu is hij ook officieel benoemd als president voor de overgangsperiode, melden de verschillende gewapende groeperingen van het land in een gezamenlijke verklaring.

Al-Sharaa krijgt de bevoegdheid om een "wetgevende raad" op te zetten. Het parlement, dat die taak normaal gesproken uitvoert, is voorlopig ontbonden en de grondwet is opgeschort, melden de autoriteiten.

Eerder werd ook al een premier aangesteld om de overgangsregering te leiden. Die moet voorlopig alle instanties en ministeries draaiende houden. Het is niet duidelijk hoelang de overgangsperiode zou moeten duren, maar al-Sharaa heeft eerder gezegd dat het nog wel vier jaar kan duren voor er verkiezingen worden gehouden. Ook zou er mogelijk drie jaar nodig zijn om een nieuwe grondwet op te stellen.

'Staatsinstituties'

Al-Sharaa is de leider van Hayat Tahrir al-Sham (HTS), de gewapende streng islamitische groepering die het regime van Assad eind vorig jaar omverwierp.

In de verklaring staat ook dat alle militaire groeperingen van het land, inclusief het leger van Assad, worden opgeheven om te worden geïntegreerd in "staatsinstituties".