Xandra Velzeboer grijpt goud op 500 meter bij WK shorttrack

BEIJING (ANP) - Xandra Velzeboer heeft met een indrukwekkend optreden de gouden medaille veroverd op de 500 meter bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Beijing. Ze haalde in de voorlaatste ronde de Canadese Rikki Doak in en sprintte in de laatste ronde naar de titel. Het is na Montreal in 2022 en Seoul in 2023 haar derde wereldtitel op deze afstand. Vorig jaar op de WK in Rotterdam moest ze zich tevreden stellen met het zilver. Haar gouden plak op de 500 meter was de eerste voor de Nederlandse ploeg op de WK in Beijing.

Velzeboer was eerder op de dag nog gevallen tijdens de gemengde aflossing. Door die val liep de Nederlandse ploeg een vrijwel zekere medaille mis. De 23-jarige Culemborgse won eerder op het toernooi in de Chinese hoofdstad brons op de 1000 meter en brons op de aflossing met de vrouwenploeg.