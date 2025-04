Zeges in Jeddah voor Verschoor in Formule 2 en Weug in F1 Academy

JEDDAH (ANP) - Het bijprogramma van de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1 werd gekleurd door Nederlands succes. Richard Verschoor won de hoofdrace in de Formule 2 en Maya Weug zegevierde in de vrouwenklasse F1 Academy.

Verschoor was een klasse apart in de Formule 2 op het circuit van Jeddah. Hij startte als negende en stoof door het veld naar voren om uiteindelijk als eerste over de finish te rijden. Hij nam door zijn zege de leiding in het kampioenschap.

Weug leverde in haar Ferrari een verbeten gevecht met Chloe Chambers (Red Bull). De Amerikaanse begon vanaf poleposition en reed de eerste drie ronden ook aan de leiding. Bij een aanval van Weug op de koppositie duwde Chambers haar van de baan en viel ze terug naar de derde plaats, ook nog achter de Franse Doriane Pin (Mercedes).

Weug wist later Pin weer in te halen en kreeg alsnog de zege doordat de stewards Chambers een tijdstraf van vijf seconden gaven. Weug klom ook naar de eerste plaats in de stand van het kampioenschap.