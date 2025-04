Pogacar ziet in Gold Race nu eens een solo mislukken

VILT (ANP) - Tadej Pogacar wint regelmatig na lange solo's, maar in de Amstel Gold Race kwam hij te ver voor de finish alleen voorop. "Het had de goede 'move' kunnen zijn, maar dat was het niet", keek de Sloveen van Team Emirates terug op de finale van de Limburgse koers. Pogacar werd tweede achter de Deen Mattias Skjelmose.

Pogacar had de koers niet opengebroken op de Gulperberg, ruim 40 kilometer voor de finish. "Nee, dat was Julian Alaphilippe, die de wedstrijd hard maakte. En later die twee mannen achter me", vertelde de wereldkampioen die Remco Evenepoel in de sprint nog wel achter zich hield. De Deen en de Belg waren naar Pogacar toegereden. "Ik hoopte dat ze, toen ik al snel Alaphilippe niet zag volgen, achter me naar elkaar gingen kijken."

Hij gokte op de sprint, maar werd geklopt door Skjelmose. "Hij was de snelste", aldus Pogacar, die verwacht woensdag hersteld te zijn voor de Waalse Pijl. "Zondag zullen de benen weer goed zijn", keek hij al vooruit naar Luik-Bastenaken-Luik.