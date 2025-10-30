Zeilster Duetz beëindigt loopbaan met olympisch goud op zak

DEN HAAG (ANP) - Zeilster Annette Duetz heeft haar sportloopbaan beëindigd. Dat meldt de olympisch kampioene van Parijs via het Watersportverbond. Samen met Odile van Aanholt pakte ze vorig jaar het goud in de 49erFX-klasse. Daarvoor behaalde ze al brons op de Spelen van Tokio, terwijl de 32-jarige Duetz ook vier wereldtitels veroverde.

"Het afscheid van de olympische zeilsport voelt heel erg dubbel", zegt de afgestudeerde technisch natuurkundige in een toelichting. "Het zeilen zelf en het streven naar het hoogst haalbare is waar ik de afgelopen jaren voor heb geleefd. Maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging."

De in Zeddam geboren Duetz stamt uit een echt zeilgezin. Moeder Marion Bultman nam in 1988 deel aan de Olympische Spelen. Haar vader Hans Duetz werd in 1982 wereldkampioen. Duetz zelf debuteerde in Rio op de Spelen, waar ze met Annemiek Bekkering als zevende eindigde. In Tokio pakte het duo het brons, terwijl ze samen ook twee wereldtitels veroverden. Het hoogtepunt moest nog komen. Met Van Aanholt werd ze ook twee keer wereldkampioen en pakte ze in Marseille olympisch goud.