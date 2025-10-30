ECONOMIE
Eurostar krijgt concurrentie op spoor door Kanaaltunnel

door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 10:47
LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Eurostar, de spoorvervoerder die met hogesnelheidstreinen van Amsterdam naar Londen en Parijs rijdt, krijgt concurrentie op het spoor door de Kanaaltunnel. De Britse zakenman Richard Branson beloofde donderdag de treinverbindingen door het Kanaal "op te schudden", nadat toezichthouders een belangrijke aanvraag van zijn bedrijf Virgin Group hebben goedgekeurd om een spoordepot in Oost-Londen te delen met Eurostar.
De beslissing van de Office of Rail and Road betekent dat Virgin kan beginnen met het plan om vanaf 2030 een concurrerende spoordienst te introduceren. Daarbij gaat het om treinen van Londen naar Parijs, Brussel en Amsterdam.
Eurostar heeft sinds de opening van de tunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 1994 een monopolie op langeafstandsverbindingen. Maar de onderneming, die vorig jaar 280.000 passagiers tussen Londen en Parijs vervoerde, heeft ook kritiek gekregen op hoge prijzen en gebrekkige betrouwbaarheid.
