Zeilsters Van Aanholt en Duetz na eerste dag aan de leiding

MARSEILLE (ANP) - Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz gaan bij de Olympische Spelen na de eerste dag in de 49erFX-klasse aan de leiding. Het Nederlandse duo eindigde in de eerste race als vijfde, maar won vervolgens de tweede race. In de laatste en derde race op zondag werd de tweede plek behaald.

In het algemeen klassement staan Van Aanholt en Duetz met 8 punten voor de Françaises Sarah Steyaert en Charline Picon (13 punten). Het Duitse duo Marla Bergmann/Hanna Wille neemt voorlopig de derde positie in met 18 punten.

In totaal worden er twaalf races gezeild, waarna op donderdag 1 augustus om de medailles wordt gestreden. Van Aanholt en Duetz verzekerden zich in maart bij Lanzarote van de wereldtitel in de 49erFX-klasse.

Het zeilen tijdens de Olympische Spelen is van 28 juli tot en met 8 augustus. De wedstrijden worden gevaren op de Middellandse Zee bij Marseille.