Harris haalde volgens team in een week 200 miljoen dollar op

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Kamala Harris heeft in haar eerste week als presidentskandidaat 200 miljoen dollar (ruim 183 miljoen euro) opgehaald voor haar campagne. Haar campagneteam zegt dat 66 procent afkomstig is van mensen die nooit eerder geld gegeven hadden.

Afgelopen zondag maakte Joe Biden bekend dat hij zich terugtrok uit de race om de presidentsverkiezingen. In de dagen die daarop volgden, hebben hij en een groot aantal invloedrijke partijgenoten zich achter Harris geschaard. Daarbij werd ook meteen vaart gezet achter het ophalen van geld. De Amerikaanse verkiezingscampagnes kosten namelijk miljarden.

Op de eerste dag na Bidens terugtrekking, haalde Harris 81 miljoen dollar op, zegt het campagneteam. Dat zou het grootste bedrag zijn in 24 uur tijd ooit. Begin juli had het team van Biden nog maar 96 miljoen achter de hand en was 93 procent van het geld dat in de maand daarvoor was opgehaald al uitgegeven.

Honderd dagen

Trump gaf in diezelfde periode veel minder uit. Zijn team spendeerde in juni 46 procent van het opgehaalde geld en had begin juli nog 128 miljoen achter de hand.

In het tweede kwartaal van dit jaar haalden Donald Trump en zijn Republikeinse partij 331 miljoen dollar op, tegen 264 miljoen dollar voor het campagneteam van Biden

De campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is deze zondag de laatste honderd dagen ingegaan.