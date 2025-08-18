Tennisser Van de Zandschulp naar tweede ronde in Winston-Salem

WINSTON-SALEM (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het toernooi van Winston-Salem. De Nederlander was in de Amerikaanse stad in drie sets te sterk voor de Australiër Adam Walton: 2-6 7-5 6-3.

Van de Zandschulp pakt daarmee meteen ook de kans nog wat wedstrijdritme op te doen in aanloop naar de US Open, het vierde grandslamtoernooi van het jaar dat over een week begint. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de als zesde geplaatste Italiaan Matteo Arnaldi, die een bye had in de eerste ronde.

De nummer 92 van de wereld verloor meteen zijn opslag tegen de zes plaatsen hoger gerangschikte Walton. De 26-jarige Australiër benutte in de vijfde game nogmaals een breakpoint en pakte de set met 6-2. Van de Zandschulp knokte zich terug in de tweede set en mocht in de derde set na een break in de achtste game (5-3) serveren voor de wedstrijd.