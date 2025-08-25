ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeven Nederlandse atleten naar finale Diamond League

Sport
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 11:33
anp250825088 1
ZÜRICH (ANP) - Zeven Nederlandse atleten hebben zich gekwalificeerd voor de finale van de Diamond League in Zürich. Femke Bol kan in die prestigieuze wedstrijdenserie voor de vijfde keer op rij de finale van de 400 meter horden winnen. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel won al 29 achtereenvolgende keren een race op de 400 meter horden in de Diamond League en is sinds augustus 2020 ongeslagen.
De andere zes atleten die zich hebben geplaatst zijn Lieke Klaver op de 400 meter, Nadine Visser op de 100 meter horden, Jessica Schilder bij het kogelstoten, Jorinde van Klinken bij het discuswerpen, Niels Laros op de 1500 meter en Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen.
Schilder en Vloon komen woensdag in actie, de overige vijf op donderdag. Schilder wist dit jaar drie keer een wedstrijd te winnen (Xiamen, Monaco en Chorzow). Visser was twee keer de beste, in Chorzow en Lausanne. Laros won afgelopen vrijdag in Brussel.
De atleten verdelen bijna 2 miljoen euro aan prijzengeld in de finale.
Vorig artikel

Europees talent Laros kiest voor 1500 meter op WK atletiek

Volgend artikel

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten