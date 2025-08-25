Zeven Nederlandse atleten naar finale Diamond League

ZÜRICH (ANP) - Zeven Nederlandse atleten hebben zich gekwalificeerd voor de finale van de Diamond League in Zürich. Femke Bol kan in die prestigieuze wedstrijdenserie voor de vijfde keer op rij de finale van de 400 meter horden winnen. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel won al 29 achtereenvolgende keren een race op de 400 meter horden in de Diamond League en is sinds augustus 2020 ongeslagen.

De andere zes atleten die zich hebben geplaatst zijn Lieke Klaver op de 400 meter, Nadine Visser op de 100 meter horden, Jessica Schilder bij het kogelstoten, Jorinde van Klinken bij het discuswerpen, Niels Laros op de 1500 meter en Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen.

Schilder en Vloon komen woensdag in actie, de overige vijf op donderdag. Schilder wist dit jaar drie keer een wedstrijd te winnen (Xiamen, Monaco en Chorzow). Visser was twee keer de beste, in Chorzow en Lausanne. Laros won afgelopen vrijdag in Brussel.

De atleten verdelen bijna 2 miljoen euro aan prijzengeld in de finale.